Roma: le mani del clan nei ristoranti della Capitale, 13 arresti legati a camorristi Moccia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mani del clan nei ristoranti della Capitale. Sono in corso, dalle prime luci dell’alba, nelle province di Roma e Napoli, i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma, coadiuvati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, 13 arresti di persone indagate a vario titolo per estorsione e fittizia intestazione di beni, aggravati dal metodo mafioso, nonché esercizio abusivo del credito. Tra i destinatari dell’ordinanza anche Angelo e Luigi Moccia, capi dell’omonimo clan camorristico. L’indagine dei Carabinieri, avviata nel 2017, poco tempo dopo la scarcerazione di Angelo Moccia, ha permesso di documentare gli interessi economici del clan nella Capitale ed, in particolare, la gestione sotto diverso nome di varie attività commerciali, un’estorsione con metodo mafioso ed il reimpiego di capitali illeciti in investimenti immobiliari ed in macchine di lusso, sempre attraverso fittizie intestazioni volte ad evitare che i beni in questione finissero sotto la scure delle misure di prevenzione disposte dopo le pesanti condanne di parte degli indagati. I Carabinieri contestualmente stanno dando esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni, anche ai fini della confisca, di parte del patrimonio del clan, del valore complessivo di circa 4 milioni di euro, ricostruito e individuato nel corso delle indagini. (Rer)