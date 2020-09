Spagna: proteste in Catalogna, per Torra l'unica via d'uscita è "rottura democratica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni "vogliono ributtarci in un un pozzo con un colpo di Stato attraverso cui destituiscono il presidente della Generalitat". Lo ha affermato il presidente della comunità autonoma della Catalogna che ieri è stato sospeso dalla Corte suprema dal suo incarico per un anno e mezzo per il reato di disobbedienza per non aver rispettato la decisione del Consiglio elettorale centrale di rimuovere i nastri gialli dagli edifici pubblici del Parlamento durante le elezioni del 28 aprile 2019. Torra ha poi aggiunto che è il momento di scegliere "tra democrazia e libertà o tra repressione e imposizione" e che l'unica via d'uscita per il movimento indipendentista catalano è con una "rottura democratica". Il presidente, infine, ha annunciato di "non voler lasciare l'incarico, né rassegnarsi" ma di voler portare avanti la causa catalana in Europa. Nelle ore successive alla sentenza si sono svolte numerose manifestazioni in varie parti della Catalogna, soprattutto a Barcellona, per protestare contro la decisione del tribunale. Più di mille persone si sono riunite davanti al Parlamento, molte delle quali con le bandiere della Catalogna e slogan in difesa del presidente. (Spm)