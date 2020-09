Cina: Banca mondiale prevede crescita del due per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia della Cina dovrebbe crescere del due per cento nel 2020, in aumento rispetto alla proiezione di crescita dell'uno per cento di giugno. Lo ha riferito ieri la Banca mondiale nell'aggiornamento delle previsioni di ottobre per l'Asia orientale e il Pacifico (Eap). Secondo l'istituto, la crescita sarà sostenuta dalla spesa pubblica, dalle forti esportazioni e da un basso tasso di nuove infezioni da Covid-19 da marzo, ma frenata dal lento consumo interno. Il resto della regione, tuttavia, dovrebbe contrarsi del 3,5 per cento. Si prevede che la regione nel suo insieme crescerà solo dello 0,9 per cento nel 2020, il tasso più basso dal 1967. Nelle prospettive economiche globali semestrali pubblicate all'inizio di giugno, la Banca mondiale aveva previsto per la regione Eap una crescita dello 0,5 per cento nel 2020. L'istituto ha affermato nell'aggiornamento che le prospettive regionali sono più rosee nel 2021, con una crescita stimata nel 7,9 per cento per la Cina e nel 5,1 per cento nel resto della regione, sulla base dell'ipotesi di una costante ripresa e normalizzazione dell'attività in economie importanti, legate al possibile arrivo di un vaccino. (segue) (Cip)