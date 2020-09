Cina: Banca mondiale prevede crescita del due per cento nel 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la banca, comunque, la produzione dovrebbe rimanere ben al di sotto delle proiezioni pre-pandemia per i prossimi due anni e le prospettive sono particolarmente negative per alcuni paesi delle isole del Pacifico altamente esposti, dove si prevede che la produzione rimarrà intorno al dieci per cento al di sotto dei livelli pre-crisi fino al 2021. Secondo il rapporto, lo shock dato dal coronavirus, non solo mantiene le persone in povertà, ma crea anche una classe di "nuovi poveri". Si prevede che il numero di persone che vivono in povertà nella regione aumenterà fino a 38 milioni nel 2020, compresi 33 milioni che altrimenti sarebbero sfuggiti alla povertà e altri cinque milioni respinti nella povertà. "Molti paesi Eap sono riusciti a contenere la malattia e fornire sollievo, ma faranno fatica a riprendersi e crescere", ha detto Aaditya Mattoo, capo economista per l'Asia orientale e il Pacifico presso la banca. "Le priorità ora dovrebbero essere una scuola sicura per preservare il capitale umano, ampliare basi imponibili ristrette per evitare tagli agli investimenti pubblici e riforma dei settori dei servizi protetti per sfruttare le opportunità digitali emergenti", ha detto Mattoo. (Cip)