Germania: al via al Bundestag il dibattito sulla legge di bilancio per il 2021

- Inizia oggi al Bundestag la settimana di dibattito sulla proposta di bilancio per il 2021, approvata dal governo federale il 23 settembre scorso e finanziata in deficit per 96,2 miliardi di euro, il secondo disavanzo più elevato registrato in Germania dalla fine della seconda guerra mondiale. La spesa prevista è di 413,4 miliardi di euro, pari a circa il 19 per cento in meno rispetto al 2020. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la finanziaria prevede il rinnovo della sospensione del freno al debito, decisa dal governo federale per far fronte alla crisi del coronavirus. Si tratta del principio sancito dall'art. 115 della Legge fondamentale tedesca, secondo cui le entrate e le uscite devono, di norma, essere portate in pareggio senza ricorrere al prestito. Tale prescrizione è rispettata se le entrate da prestiti non superano la soglia dello 0,35 per cento del Pil. Per reagire alla crisi, a marzo scorso il governo tedesco ha deciso di sospendere sia il freno al debito sia lo “zero nero”, ossia l'obbligo costituzionale del pareggio di bilancio. Il ministro delle Finanze, Olaf Scholz intende ripristinare il freno al debito dal 2022, mentre lo “zero nero” tornerà a essere rispettato dal 2024. (Geb)