Hong Kong: governo consegna molo militare a guarnigione dell'Esercito (2)

- "La difesa è di massima importanza per il Paese e deve essere pienamente salvaguardata", ha dichiarato Lam, aggiungendo che nessuno può entrare nei siti militari senza autorizzazione. Tuttavia, la guarnigione ha accettato di considerare l'apertura del molo militare "su base discrezionale" per consentire al pubblico di entrare nell'area non riservata, ha aggiunto. Dopo la consegna, il molo militare sarà gestito dalla guarnigione e le sue future modalità di apertura sono soggette alla decisione di quest'ultima. "La guarnigione ha svolto i suoi compiti di difesa di Hong Kong in stretta conformità con la Legge fondamentale, la Legge sulla guarnigione e la legislazione pertinente negli ultimi 23 anni da quando Hong Kong è tornata alla Cina. Ha fornito un solido sostegno per sostenere la prosperità e la stabilità a lungo termine della città ed è ben rispettato dai cittadini", ha affermato Lam. (Cip)