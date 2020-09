Germania: AfD, confondatore Adam lascia il partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cofondatore di Alternativa per la Germania (AfD) con Bernd Lucke e Alexander Gauland nel 2013, Konrad Adam ha annunciato che lascerà il partito, formazione di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti. “Dal primo gennaio del 2021, non sarò più membro di AfD”, ha dichiarato Adam, come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Adam ha motivato la sua decisione sul fatto che “non vede più un futuro per l'AfD come una forza borghese-conservatrice”. Il riferimento è alla crescente influenza dell'estrema destra nel partito. Inoltre, per Adam, AfD è “sulla strada sbagliata” in materia di protezione dell'ambiente e del clima. (Geb)