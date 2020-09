Giappone: governo allenta restrizioni agli ingressi da 159 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone allenterà dalla prossima settimana le restrizioni agli ingressi varate nei mesi scorsi per contenere la pandemia di coronavirus, consentendo gli ingressi nel paese da qualunque destinazione a partire dal mese di ottobre, ma non ai turisti. Le restrizioni verranno dapprima revocate nei confronti di paesi dove il bilancio dei contagi è meno elevato, come Australia, Nuova Zelanda e Vietnam, secondo fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il governo intende procedere gradualmente, consentendo all’inizio un migliaio di ingressi giornalieri per periodi non superiori a tre mesi. Tra i cittadini stranieri che verranno ammessi dal mese prossimo figureranno studenti, personale medico e persone partecipanti ad attività culturali. Le capacità diagnostiche presso gli aeroporti del paese verranno rafforzate per far fronte agli ingressi. Ad oggi il Giappone proibisce l’ingresso ai viaggiatori provenienti da 159 Paesi e regioni del Globo. Nelle scorse settimane alcune limitazioni sono state revocate, consentendo ad esempio il rientro dei cittadini stranieri residenti in Giappone, che al momento della chiusura dei confini si trovavano all’estero. (Git)