Vietnam: crescita economica accelera nel terzo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Vietnam è cresciuto del 2,62 per cento nel terzo trimestre di quest’anno, secondo i dati pubblicati dall’ente statistico ufficiale di quel paese oggi, 29 settembre. L’aumento è stato dello 0,39 per cento su base annua, più che nel trimestre precedente. Le esportazioni di componenti e prodotti elettronici, acciaio e altri beni industriali primari si sono parzialmente riprese dall’impatto della pandemia, alimentando la crescita in aggiunta alla spesa fiscale aggressiva da parte di Hanoi. Le esportazioni di acciaio sono aumentate nei confronti della Cina, dove è in corso un nuovo boom dei progetti infrastrutturali, e anche verso gli Stati Uniti, il secondo mercato dell’export vietnamita. L’aumento delle vendite di telefoni cellulari e delle relative componenti ha contribuito ad alimentare la crescita: Samsung Electronics opera infatti proprio nel Vietnam il suo principale stabilimento per la produzione di smartphone. Non mancano però dati negativi, a cominciare dagli investimenti diretti delle aziende straniere, che tra gennaio e settembre sono ammontati a 21,2 miliardi di dollari, in calo del 19 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, secondo il ministero per la Pianificazione e gli investimenti. L’industria del turismo, che che contribuisce a quasi il 10 per cento del pil nazionale, resta in crisi a causa del blocco dell’afflusso di turisti stranieri. (segue) (Fim)