Usa: coronavirus, Democratici presentano nuova proposta di stimolo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza democratica alla Camera dei rappresentanti del Congresso federale Usa ha presentato ieri, 28 settembre, una nuova proposta di aiuti economici destinati ad alleviare gli effetti della pandemia di coronavirus. Il nuovo pacchetto di misure economiche presentato dai Democratici include voci di spesa per un totale di 2.200 miliardi di dollari, 1.200 miliardi in meno rispetto alla precedente proposta avanzata dal partito. La proposta costituisce un ultimo tentativo dei Democratici di giungere ad un compromesso con l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump. I Democratici propongono di stanziare aiuti straordinari per 436 milioni di dollari agli Stati e ai governi locali, e 225 milioni per il comparto dell’istruzione scolare e pre-scolare. Il pacchetto prevede anche un nuovo contributo di 1.200 dollari per la maggior parte dei cittadini Usa; i fondi per ripristinare il contributo alla disoccupazione di 600 dollari al mese sino a gennaio; e 75 miliardi di dollari per i test diagnostici, il tracciamento dei contagi e le altre misure tese a contenere la pandemia. Nel provvedimento figurano anche stanziamenti miliardari per potenziare il servizi postale, al centro degli sforzi dei Democratici per promuovere il voto per corrispondenza in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 4 novembre. (Nys)