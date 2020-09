Usa: incendi uccidono tre persone nella California settentrionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli incendi che stanno devastando la California ha causato la morte di tre persone ieri, 28 settembre, mentre un secondo rogo ha innescato evacuazioni di massa nelle contee di Napa e Sonoma, note per la loro produzione vinicola. L’incendio responsabile delle tre vittime, battezzato “Zogg”, è divampato domenica nella contea di Shasta, nei pressi di Redding, circa 200 miglia a nord di San Francisco. Le autorità non hanno fornito dettagli in merito alle tre persone decedute, che portano a 29 il bilancio delle vittime causate dagli incendi che divampano in California da metà agosto. (Nys)