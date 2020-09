Coree: inviato Usa Biegun, discusse “idee creative” su denuclearizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha promesso proprio il 25 settembre che il governo affronterà con decisione qualunque minaccia alla vita e alla sicurezza dei cittadini sudcoreani. Moon ha commentato così l’uccisione di un funzionario sudcoreano arrestato da militari nordcoreani lungo il confine marittimo tra i due paesi. Il presidente è intervenuto stamattina alla ceriomonia per il 72mo anniversario delle Forze armate, che si è tenuto presso il quartier generale del Comando per le operazioni speciali a Incheon, nella provincia di Gyeonggi. Il capo dello Stato ha annunciato che il paese rafforzerà ulteriormente le misure di difesa e sicurezza: parole che segnano un ulteriore allontanamento dalla distensione militare intrapresa dalle due Coree dopo i summit inter-coreani del 2018. Moon si è detto convinto che la Corea del Sud possa “conseguire, mantenere e rafforzare la pace” tramite una solida postura difensiva. Il presidente ha menzionato la parola “pace” più volte durante il suo intervento, durato circa 15 minuti, e non ha mai menzionato apertamente la Corea del Nord. Moon non ha nemmeno menzionato direttamente l’incidente del funzionario governativo ucciso. (segue) (Git)