Coree: inviato Usa Biegun, discusse “idee creative” su denuclearizzazione (8)

- Le autorità sudcoreane hanno inoltrato una protesta formale a Pyongyang tramite la linea di comunicazione del Comando delle Nazioni Unite in Corea, ma dal Nord non sarebbe ancora giunta alcuna risposta. Nel frattempo, Seul ha convocato una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale. A prescindere dalle motivazioni e dalle dinamiche dell’incidente, l’uccisione di un cittadino sudcoreano da parte del Nord rischia di complicare ulteriormente le relazioni inter-coreane, che sono progressivamente peggiorate dopo gli sforzi di normalizzazione del 2018, anche a seguito delle campagna di volantinaggio contro Pyongyang da parte di organizzazioni operanti in territorio sudcoreano. L’uccisione di un cittadino sudcoreano da parte della Corea del Nord non avveniva dal 2008, quando un turista 53enne, Park Wang-ja, era stato ucciso da un militare presso il sito turistico del Monte Kumgangsan, dopo aver varcato il limite di un’area vietata ai civili. (Git)