Kosovo-Israele: presidente parlamento Osmani invia lettera a omologo Levin (3)

- Vilan ha poi definito la decisione di Belgrado di trasferire la sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme come "una notizia molto positiva". Alla domanda su cosa Belgrado potrebbe ottenere in cambio di quella decisione, Vilan ha detto che suona "un po' strano che dobbiamo dare qualcosa in cambio di qualcosa di normale per ogni paese. Stiamo cercando di aiutare la Serbia nel miglior modo possibile, soprattutto nell'economia, per aumentare gli investimenti e migliorare gli scambi commerciali". L'ambasciatore ha infine reso noto di aver avuto un incontro con Mohammed Nabhan, l'inviato palestinese in Serbia. Quest'ultimo aveva in precedenza affermato di "sperare che la Serbia non avrebbe trasferito" la sua ambasciata a Gerusalemme. Vilan ha definito l'incontro "utile" e "senza dispute". "Gerusalemme è la capitale di Israele, possiamo discutere su quali parti della città, ma è la capitale", ha concluso Vilan. (segue) (Kop)