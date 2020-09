Kosovo-Israele: presidente parlamento Osmani invia lettera a omologo Levin (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Avdullah Hoti ha accettato a sua volta che il Kosovo apra in futuro una propria ambasciata a Gerusalemme diventando, come ha osservato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu "il primo paese a maggioranza musulmana" a farlo. Nei giorni successivi l'ambasciatore d'Israele in Albania, Noah Gal Gendler, ha dichiarato che Israele dovrebbe definire secondo tutti i termini legali il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo "nelle prossime settimane". "Accadrà presto, questa è la mia opinione, ma ancora non è stata fissata una data", ha dichiarato l'ambasciatore. Gendler ha infine confermato che Israele aprirà un'ambasciata a Pristina, ma non prima dell'avvio delle procedure per il riconoscimento. (segue) (Kop)