- Kosovo-Serbia: inviato Usa Grenell rilancia proposta di intitolare a Trump lago al confine - Le delegazioni di Kosovo e Serbia potrebbero concordare di intitolare il lago Ujman/Gazivoda al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha affermato l'inviato speciale Usa per i rapporti tra Pristina e Belgrado, ambasciatore Richard Grenell, scrivendo su Twitter dopo che nei giorni scorsi è stato in visita nelle due capitali e tornando a commentare quella che a suo dire sarebbe stata inizialmente "una proposta scherzosa" per mettere d'accordo le due parti. "Come chiamare il lago che è in Kosovo e Serbia è stato un punto seriamente difficile nonostante il compromesso favorito dagli Usa per lanciare uno studio di fattibilità nell'area al fine di creare posti di lavoro e più energia nella regione", ha osservato Grenell annunciando che le due parti potrebbero presto concordare su un nuovo nome per il lago al confine tra Kosovo e Serbia: "Lago Trump". Il primo ministro kosovaro Avdullah Hoti ha commentato positivamente su Facebook la proposta. Secondo Hoti, intitolare il lago a Trump sarebbe un "segno di rispetto" per il ruolo del presidente Usa nel mediare lo "storico accordo" sulla normalizzazione dei rapporti economici tra Kosovo e Serbia. Hoti ha assicurato che il Kosovo continuerà in ogni caso ad utilizzare il bacino idrico come prima: "Un team dagli Usa verrà solo per completare lo studio di fattibilità". "Dovreste sapere che una parte del lago è nella parte serba. Nonostante sia artificiale, è stato costruito in un altro Stato", ha precisato il premier kosovaro. (segue) (Res)