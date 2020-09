Serbia-Kosovo: Ue, dialogo va avanti, tutte parti sono determinate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non ha mai annunciato che il 28 settembre a Bruxelles si terrà una nuova tappa di dialogo fra le delegazioni di Belgrado e Pristina. Lo ha reso noto ieri l'ufficio del portavoce della Commissione europea secondo quanto riferiscono fonti del sito "Kosovo online". La data del prossimo incontro ad alto livello sarà annunciata in seguito, hanno aggiunto le fonti. La prossima tappa del dialogo a livello politico fra Belgrado e Pristina a Bruxelles "potrebbe essere rinviata", secondo quanto invece riferiva il 23 settembre la stampa serba, rilanciando fonti diplomatiche riservate. La tappa, fissata per il 28 settembre secondo precedenti annunci rilanciati dai media, potrebbe essere rimandata a causa della parte kosovara che non vorrebbe discutere, secondo le fonti, della costituzione di una comunità autonoma di municipi a maggioranza serba in Kosovo. (segue) (Beb)