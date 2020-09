Kosovo: polemiche dopo irruzione Eulex nella sede dell'Associazione dei veterani Uck (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'arresto di Gucati, il suo avvocato Tome Gashi ha dichiarato che il presidente dell'Associazione veterani di guerra Uck sarà trasferito a l'Aia dove si trova la Procura speciale. La motivazione dell'arresto di Gucati non è stata ancora resa pubblica. L'Associazione dei veterani di guerra Uck è stata nelle ultime ore al centro di uno scandalo relativo alla pubblicazione di documenti riservati dall'Ufficio del procuratore specializzato dell'Aia. "La fuoriuscita di informazioni classificate potrebbe pregiudicare le procedure penali e recare danno agli accusati. I recenti sviluppi sono molto preoccupanti perché minano la ragione per cui il luogo di queste istituzioni (la Procura Uck) è stato stabilito fuori dal Kosovo. Se viene confermata l'autenticità delle informazioni classificate, mi aspetto che le autorità di queste istituzioni portino avanti le indagini per scoprire i responsabili, chiunque essi siano", ha detto il presidente Hashim Thaci in riferimento alle recenti accuse sulla "fuga" dei documenti espresse dalla Procura Uck contro l'Associazione dei veterani di guerra del Kosovo. (segue) (Kop)