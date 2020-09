Kosovo: militari italiani donano ai bambini ausili per esercizi fisici e motori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Militari italiani della missione Nato Kfor hanno donato all'organizzazione non governativa Autizmi una serie di ausili che consentiranno ai bambini seguiti dall'organizzazione lo svolgimento di esercizi fisici e motori. Lo riferisce un comunicato stampa. La ong Autizmi è stata fondata nel 2011 da un gruppo di genitori e si propone di aiutare i giovani affetti da autismo appartenenti a tutte le comunità del Kosovo, promuovendone l'inclusione e l'integrazione sociale. Il progetto è stato finanziato dalla Nato e realizzato dal team di monitoraggio e collegamento dell'Esercito Italiano che opera nella zona di Pristina, nell'ambito delle attività di assistenza prestate in modo imparziale dalla missione Kfor alle istituzioni e alle comunità del Kosovo. L'Italia detiene il comando di Kfor ed è il secondo Paese contributore della più longeva delle missioni dell'Alleanza Atlantica, attiva in Kosovo dal 1999 secondo il mandato della risoluzione 1244 del 1999. (Res)