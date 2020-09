Serbia: premier Brnabic, il nuovo governo sarà formato a metà ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza l'attuale ministero del Commercio, turismo e telecomunicazioni, Rasim Ljajic, aveva annunciato l'intenzione di non occupare una posizione ministeriale nel prossimo governo. "Esistono diverse ragioni, ma due sono fondamentali. La prima è il fatto che già due anni fa l'ho annunciato e dopo l'ho ribadito già alcune volte. La seconda nasce dalle accuse dei miei oppositori politici secondo sono in ogni governo", aveva dichiarato Ljajic lo scorso 19 agosto al quotidiano "Blic". Secondo quanto emerso invece a metà settembre da fonti riservate del quotidiano "Danas" resterebbe al proprio posto l'attuale ministro degli Esteri, Ivica Dacic. L'attuale direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Marko Djuric, potrebbe essere il prossimo ambasciatore della Serbia negli Stati Uniti. E' quanto riferiva sempre a metà settembre il sito "Nova.rs" citando fonti del governo di Belgrado. Secondo il sito non è ancora noto quando Djuric assumerà la posizione, ma nel prossimo periodo dovrebbero essere terminate tutte le procedure necessarie per un trasferimento entro due o tre mesi. Attualmente la posizione negli Stati Uniti è vacante dopo che è scaduto il mandato al precedente ambasciatore. Alcuni mezzi d'informazione avevano in precedenza diffuso delle voci su una possibile assegnazione a Djuric del ministero degli Esteri attualmente guidato da Ivica Dacic. (segue) (Seb)