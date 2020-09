Kosovo-Serbia: Minuto-Rizzo (Nato Foundation) a "Nova", accordi negli Usa passo avanti ma non svolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi per la normalizzazione dei rapporti economici tra Serbia e Kosovo, stipulati lo scorso 4 settembre a Washington, costituiscono un passo in avanti ma non rappresentano un vero punto di svolta per la regione balcanica. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" l'ambasciatore Alessandro Minuto-Rizzo, presidente della Nato Foundation, a margine della conferenza "Balkan Perspectives 2020" organizzata oggi a Roma. "Gli accordi sono un passo in più, c'è qualcosa di buono, ma credo che non siano niente di speciale", ha detto Minuto-Rizzo, sottolineando come l'importanza del ruolo degli Stati Uniti dipenderà in futuro dalla volontà di Washington di impegnarsi o meno nella regione. "Gli Stati Uniti avranno sempre un ruolo importante, se lo vogliono avere", ha osservato. Quanto invece all'influenza della Russia e della Cina nei Balcani, soprattutto a seguito della diffusione della pandemia di coronavirus, Minuto-Rizzo ritiene che sia piuttosto debole. "La Russia parla molto, ma fa molto poco per i Balcani. La Cina comincia a scoprire ora la regione ma non credo che il suo interesse nell'area sia centrale", ha concluso.(Res)