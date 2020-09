Governo: Renzi, non sottovalutare quello che sta avvenendo in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi invito a non sottovalutare ciò che sta avvenendo in tutto il mondo, non solo per il Coronavirus, ma anche a livello politico e geopolitco. Domani sera lo scontro TV, il primo, fra Trump e Biden. Lo scontro purtroppo militare che emerge di nuovo tra Armenia e Azerbaigian. La nuova leadership in Giappone. Le conseguenze dello storico accordo Israele-Emirati-Bahrein". Lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua Enews. "Purtroppo - aggiunge -, sembra che i temi della politica estera siano temi di serie B, solo per addetti ai lavori. Ma non è così. E dalla nostra capacità di saper leggere il mondo di oggi passa la possibilità di anticipare il futuro, costruendolo senza subirlo. Torneremo su questi temi, perché meritiamo una politica che vada oltre il chiacchiericcio locale".(Rin)