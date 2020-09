Usa: Trump, 150 milioni di test rapidi "nelle prossime settimane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato oggi l'intenzione di distribuire 150 milioni di test rapidi per il Covid-19 erogati dagli Abbott Laboratories nelle "prossime settimane". Parlando in conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha detto che 100 milioni dei test andranno a Stati e territori per sostenere gli sforzi per permettere la riapertura delle scuole, mentre 50 milioni andranno a case di cura, ospizi e altre istituzioni che servono i più vulnerabili. La Casa Bianca ha annunciato l'acquisto dei test da Abbott da parte del governo alla fine di agosto. (Nys)