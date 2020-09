Usa: il governatore Cuomo estende moratoria agli sfratti fino al gennaio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato che lo Stato estenderà la moratoria sugli sfratti legati al coronavirus fino al 1° gennaio 2021. Lo riporta il sito "axios". I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno emanato un divieto nazionale di sfratto delle abitazioni fino al 31 dicembre. Ma i sostenitori dell'edilizia abitativa hanno detto che le protezioni federali non erano così ampie come alcune politiche statali, e hanno avvertito molti affittuari di New York che sarebbero stati a rischio nel momento in cui le protezioni statali ai sensi del Tenant Safe Harbor Act sarebbero terminate il 1° ottobre. "Mentre New York continua a combattere la pandemia, vogliamo assicurarci che i newyorkesi che stanno ancora lottando finanziariamente non saranno costretti ad abbandonare le loro case a causa del Covid", ha detto Cuomo in un comunicato. (Nys)