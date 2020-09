Kosovo-Israele: presidente parlamento Osmani invia lettera a omologo Levin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del parlamento kosovaro, Vjosa Osmani, ha scritto oggi una lettera all'omologo israeliano, Yariv Levin, per avviare un percorso di cooperazione "tra i due paesi e le istituzioni". Lo rende noto l'emittente kosovara "Rtk". "Sono particolarmente interessata a discutere della formazione dei gruppi parlamentari di amicizia per istituzionalizzare la cooperazione dei nostri parlamenti", ha scritto Osmani, chiedendo al contempo a Levin di programmare una video chiamata per discutere dei rapporti tra le due istituzioni, in contatto per la prima volta dopo i recenti sviluppi. Il Kosovo ha aperto le relazioni diplomatiche con Israele undici giorni fa, in seguito all'accordo sulla normalizzazione dei rapporti economici con la Serbia firmato alla Casa Bianca alla presidenza del presidente Usa Donald Trump. (segue) (Kop)