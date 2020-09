Kosovo-Serbia: comandante Kfor Risi, missione punta a facilitare normalizzazione rapporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione della Nato Kfor ha l'obiettivo di mantenere la sicurezza del Kosovo al fine di facilitare la normalizzazione dei rapporti con la Serbia. Lo ha sottolineato oggi il generale Michele Risi, comandate della missione Kfor, nel corso della conferenza "Balkan Perspectives 2020", organizzata dalla Nato Foundation a Roma. Come precisato da Risi, oggi vi sono diverse sfide alla sicurezza della regione, tra le quali spiccano le tensioni inter-etniche e l'immigrazione illegale lungo la rotta balcanica, ulteriore fonte di tensione con Belgrado che accusa le autorità di Pristina di non occuparsi del problema. "La presenza di Kfor ha una grande importanza come forza deterrente contro l'utilizzo da parte della Serbia di forze convenzionali e non convenzionali in Kosovo", ha detto Risi sottolineando come un altro obiettivo della missione Nato sia facilitare il dialogo di Pristina e Belgrado con la diplomazia internazionale.(Res)