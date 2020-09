Sicilia: Boccia, con Recovery fund sarà sempre più europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pd, ha concluso, "continua questa campagna europeista su tutto il territorio nazionale. O si sta di qua con noi, con una Sicilia che deve essere sempre più europea, o di là con Salvini e Meloni che ci vogliono fuori dall'Europa; o con i sindaci dei comuni aperti e solidali che hanno contributo con lo Stato a proteggere gli italiani dall'emergenza Covid-19 e a rendere forte l'Italia in un mondo sempre più indebolito o di là con la destra del prima il business e poi la salute. Il tempo che viviamo non offre spazio per le incertezze. O di qua o di là". (com)