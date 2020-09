Pensioni: Ghiselli (Cgil), bene convocazione Catalfo, ora si entri nel merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' importante che l’incontro per avviare il confronto sulla riforma previdenziale sia stato riprogrammato". Lo afferma in una nota il segretario confederale della Cgil nazionale, Roberto Ghiselli, dopo la decisione del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, di convocare per il 14 ottobre prossimo i sindacati per una nuova riunione del Tavolo tecnico di studio sulla riforma del sistema pensionistico. "Ora si tratta - aggiunge il dirigente sindacale - di entrare nel merito e ci auguriamo che il governo venga al tavolo con una posizione attenta alle proposte che il sindacato ha avanzato. Il tema - conclude Ghiselli - non è solo superare lo scalone che 'Quota 100' determinerà, ma progettare un nuovo sistema previdenziale equo e stabile nella prospettiva, che sappia parlare a tutto il mondo del lavoro e a tutte le generazioni". (Com)