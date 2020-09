Velletri: morto 15enne che si era dato fuoco, tre giorni di agonia in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo alcuni giorni di agonia, è morto oggi al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato da venerdì, il 15enne di Velletri che, poco prima di andare a scuola, secondo quanto ricostruito, si sarebbe cosparso di benzina per poi darsi fuoco. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il padre del ragazzo, che ha tentato di spegnere le fiamme sul corpo dilaniato del figlio, rimanendo lui stesso ustionato. Le condizioni del 15enne, con ustioni sul 90 per cento del corpo, sono apparse subito disperate e alla fine, purtroppo, non ce l’ha fatta. (Rer)