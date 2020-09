Riforme: Renzi, oggi ci sono le condizioni per farle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ci sono le condizioni per fare le riforme. Lo sostiene il leader di Italia viva Matteo Renzi nella sua Enews. "Luca Zaia chiede di rivedere le competenze tra Stato e Regioni. Luigi Di Maio chiede di rivedere il bicameralismo paritario - scrive -. In attesa che la Meloni proponga di abolire il Cnel, direi che siamo in presenza di un fatto politico di grande portata: a parole sono tutti a favore di una riforma costituzionale che fino a quattro anni fa osteggiavano con vigore. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: oggi ci sono le condizioni che quattro anni fa evidentemente non c’erano per fare le riforme. Cosa aspettiamo? Prima di decidere se fare il proporzionale alla tedesca o il ballottaggio alla francese, possiamo fare le riforme costituzionali che servono? Italia Viva c’era, c’è e ci sarà". (Rin)