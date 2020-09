Giustizia: Renzi, su caso Open lotto per la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Cassazione ha annullato per la seconda volta nel giro di qualche giorno l’atto con il quale i pm di Firenze hanno perquisito decine di cittadini non indagati sequestrando loro materiale personale che dovrà essere restituito (dopo 10 mesi)". Lo ha scritto nella sua Enews il leader di Italia viva Matteo Renzi parlando della vicenda legata alla fondazione Open. "Perché ne parlo qui? Perché non ne parla nessuno, da nessuna parte - ha aggiunto -. La notizia della perquisizione ha aperto Tg, giornali e Talk Show. Il fatto che quella perquisizione fosse illegittima è finito - forse - in qualche trafiletto. Capite che qui il problema non è tanto un magistrato che sbaglia ma un circo mediatico che colpevolizza le persone, esasperando la notizia quando fa male all'immagine e nascondendola quando emerge finalmente la verità. Non si tratta di vittimismo, ma di lotta per la verità. Io non ho intenzione di arrendermi e continuo a lottare". (Rin)