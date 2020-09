Si cosparge di benzina e si dà fuoco prima di andare a scuola. Morto un ragazzino di 15 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo alcuni giorni di agonia, è morto oggi al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato da venerdì, il 15enne di Velletri che, poco prima di andare a scuola, secondo quanto ricostruito, si sarebbe cosparso di benzina per poi darsi fuoco.Il padre era tornato a casa per accompagnare il figlio e aveva visto, nel giardino dell’abitazione, il corpo del 15enne che si dimenava tra le fiamme. L’uomo era uscito presto per lavoro ed era rincasato alle 8 per portare il ragazzino in classe.L’uomo aveva spento le fiamme gettandosi lui stesso sul corpo del ragazzo rimanendo egli stesso ustionato. Il 15enne era stato elitrasportato al policlinico Gemelli in gravissime condizioni, con ustioni sul 90 per cento del corpo. Il padre, invece, era stato trasportato al Sant’Eugenio con ustioni a mani e gambe. I carabinieri stanno indagando per capire i motivi del gesto. La famiglia è di origini rumene, ma da anni residenti a Velletri. Il 15 enne non ha mai dato problemi ed era anche studente con buoni profitti. (Rer)