Ex Ilva: Ugl, necessario piano di risanamento a tutela dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invitalia, rappresentata dal dott. Somma, conferma la volontà di intraprendere una eventuale negoziazione per giungere ad un accordo sul coinvestimento, concordato con il Governo a Marzo scorso, inerente l'acquisizione di una parte azionaria di ArcelorMittal Italia da parte di quest'ultimo. Comunica altresì l'ipotesi di un possibile investimento nelle prossime settimane che potrebbe concretizzarsi in un contratto formale tra le parti". E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta del segretario nazionale dell'Ugl metalmeccanici Antonio Spera, del vice Segretario nazionale Ugl con delega alla siderurgia Daniele Francescangeli e del segretario Ugl di Taranto Alessandro Calabrese, a margine dell'incontro convocato presso il ministero dello Sviluppo Economico e svoltosi in video conferenza per discutere in merito al futuro dell'ex Ilva. (segue) (com)