- VARIE-La nuova edizione del “Salone della Giustizia”, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre presso l’Acquario Romano a Roma, chiama a raccolta alti rappresentanti delle istituzioni e della politica, della magistratura e dell’avvocatura, insieme a “opinion leaders”, per dibattere e approfondire temi quali il ruolo delle tecnologie “in una auspicata riforma della Giustizia”, gli attacchi cyber alle strutture pubbliche e private durante la crisi, l’avvento della tecnologia 5G e la questione della sicurezza nazionale. Acquario Romano, sala centrale. (ore 10:30)-Evento “Custodiamo le foreste che ci custodiscono”, promosso da Comunità di Camaldoli, Fondazione Univerde, Collegium scriptorium fontis avellanae, Comunità di Fonte Avellana. L'evento sarà occasione per affrontare i temi legati alla tutela delle aree boschive per la sicurezza del territorio e per la lotta al cambiamento climatico. Chiesa di San Gregorio al Celio. Piazza di San Gregorio al Celio 1, Roma. (ore 10)-Protesta dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni di Roma e del Lazio per il contratto dei lavoratori del servizio 060606. Piazza del Campidoglio a Roma. (ore 11) (Rer)