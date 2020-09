Usa: 51 per cento si oppone a idea di nominare candidato alla Corte Suprema prima delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una esigua maggioranza di elettori statunitensi si oppone agli sforzi della Casa Bianca e del Senato Repubblicano per occupare un posto vacante alla Corte Suprema prima delle elezioni. È quanto rivela un sondaggio pubblicato dalla Università di Monmouth, secondo cui il 51 per cento non è d'accordo con la decisione del presidente Donald Trump dare battaglia per il candidato Amy Coney Barrett verso la fine del suo mandato, rispetto la 46 per cento che sostiene l'iniziativa. Tuttavia, la maggioranza - 53 per cento - degli intervistati concorda sul fatto che il Senato dovrebbe tenere udienze di conferma per il candidato di Trump.(Nys)