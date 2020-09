Usa: le grandi società stanziano 3,3 miliardi di fondi contro disuguaglianza e razzismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le 100 più grandi società statunitensi hanno stanziato fondi per circa 3,3 miliardi di dollari contro la disuguaglianza e il razzismo, a partire dalla morte di George Floyd. Lo riporta la rivista "Axios". L'assegno più sostanzioso - oltre 1,1 miliardi di dollari - di recente lo ha staccato Citigroup e si estenderà attraverso più anni, e comprende 550 milioni di dollari per sostenere la proprietà di case e abitazioni a prezzi accessibili e 100 milioni di dollari in sovvenzioni per "sostenere gli agenti di cambiamento della comunità che si occupano di equità razziale". Ibm sta invece donando 100 milioni di dollari per finanziare borse di studio in università a prevalenza afroamericane. (Nys)