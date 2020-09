Usa: petrolifero, fusione da 2,6 miliardi di dollari tra Devon e Wpx

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I produttori di petrolio e gas Devon Energy e Wpx Energy si stanno fondendo in una transazione da circa 2,6 miliardi di dollari, mentre i produttori statunitensi stanno lottando contro la depressione dei prezzi e della domanda. Lo riporta il sito "Axios". Nelle intenzioni dell'accordo, tra due società attive nel prolifico bacino permiano del Texas e del New Mexico, c'è l'idea di creare economie di scala e migliorare i margini di profitto. La mossa "accelera la transizione di Devon verso un modello di business che dà priorità alla generazione di cassa libera rispetto alla crescita della produzione", si legge in un comunicato dell'azienda combinata, che manterrà il nome Devon. La fusione crea uno dei più grandi produttori di scisto del paese, con una produzione combinata attuale di 277 mila barili al giorno. Gli analisti prevedono che la pandemia, combinata con la già impegnativa economia dello scisto, potrebbe stimolare un nuovo consolidamento nella zona petrolifera statunitense. A luglio, la Chevron ha annunciato un accordo da 5 miliardi di dollari per l'acquisizione della Noble Energy, anche se l'accordo non riguardava solo lo scisto, ma forniva alla Chevron anche i principali asset di gas naturale nel Mediterraneo.(Nys)