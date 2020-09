Germania: il 54 per cento del paese può stoccare scorie nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 90 siti in Germania, pari al 54 per cento della superficie del paese, è adatto allo stoccaggio di rifiuti atomici. È quanto si apprende dal rapporto preliminare pubblicato oggi dalla Società federale per lo stoccaggio finale delle scorie nucleari (Bge). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il presidente della Bge, Stefan Studt, ha affermato: “La possibilità di trovare un sito in Germania per un deposito di scorie nucleari ad alto livello di radioattività, che offra sicurezza per un milione di anni, è molto buona”. Studt ha ricordato che il paese ha ottenuto energia elettrica dalle centrali nucleari dall'inizio degli anni '60, ma non dispone ancora di un deposito per i rifiuti atomici. Le aree ora designate dalla Bge suggeriscono una situazione geologica generale favorevole per lo stoccaggio di rifiuti altamente radioattivi. Sulla base dei dati geologici, sono stati individuati siti di superficie notevolmente ridotta, ma anche aree che si estendono sui confini di più Laender. I siti di stoccaggio sono distribuiti in tutti gli Stati federali, tranne il Saarland. Le mappe della Bge mostrano che la Germania settentrionale, i Laender orientali, la Baviera e il Baden-Wuerttemberg sono particolarmente adatti ai depositi di scorie nucleari. A seguito dell'incidente avvenuto nella centrale di Fukushima in Giappone nel 2011, la Germania ha deciso di abbandonare per gradi l'impiego dell'energia nucleare entro il 2022. (Geb)