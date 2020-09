Inps: Boeri, compenso Tridico era un po' strano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io credo che il compenso del presidente dell'Inps Tridico fosse un po' strano: io prendevo 103 mila euro, lui meno ma addirittura meno di altri dirigenti che hanno responsabilità minori del presidente. Poi mi lasci dire che anziché recuperare la cifra corrispondente all'aumento da tagli a delle voci come quella dei servizi postali e in altri modi poco trasparenti, forse si sarebbe potuto prenderli dalle spese della dirigenza". Lo ha detto l'ex presidente dell'Inps Tito Boeri a "Otto e mezzo", su La7. "Con una crisi così profonda davanti è fondamentale avere uno strumento di sostegno al reddito delle persone in difficoltà, ce l'hanno tutti i paesi europei - ha poi aggiunto -. Ma il Reddito di cittadinanza ha diversi problemi: non raggiunge 4 poveri su 5, è troppo basso per le famiglie numerose e non incentiva le persone a cercare un impiego. Dell'Anpal e del presidente Parisi non abbiamo più notizie. Dobbiamo migliorarlo, guardando altri esempi all'estero".(Rin)