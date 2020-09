Sociale: Acli Roma, lotta allo spreco alimentare, recuperate 82 tonnellate di pane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa importante giornata – dichiara Lidia Borzì presidente delle Acli di Roma – che mira ad accendere i riflettori sull'importanza della consapevolezza e della corresponsabilità in merito al tema della prevenzione e riduzione dello spreco, mi preme sottolineare il valore simbolico di del pane un alimento semplice, ma non un semplice alimento che porta in sé il senso dei legami. La parola compagno che viene da "cum panis" ovvero colui con cui dividere il pane fa capire il valore del pane come strumento di unione. Nella fase della ripartenza, infatti, pensiamo sia indispensabile il recupero delle "relazioni vive", quelle esperienze di cura, condivisione, aggregazione e partecipazione che possano concretamente contribuire a ritessere il tessuto umano e sociale delle città e del suo territorio così fortemente ferito dagli effetti della pandemia e del lockdown. Per questo - aggiunge Borzì - cogliamo l'occasione di questa giornata per rinnovare il nostro impegno a favore di un modello di azione sociale che possa essere al fianco delle persone non solo nel momento di difficoltà contingente, ma che le aiuti ad uscire dalla condizione di disagio. Per questo la risposta ai bisogni primari è un gancio per inserirle in una rete di protezione sociale capace di garantire esigibilità dei diritti, formazione, e occasioni di aggregazione per combattere la solitudine e l'isolamento sociale". (Com)