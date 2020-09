© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si fa un gran parlare dello stipendio del presidente dell'Inps. Secondo me il problema è semplice: bisogna mettere quelli bravi, non gli amici di partito, alla guida di certe istituzioni". Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella sua Enews. "Non a caso, noi avevamo messo Tito Boeri, persona libera e competente - aggiunge -. E poi, il problema non è lo stipendio ma se la macchina funziona o no".(Rin)