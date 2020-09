© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioCOMUNE-Assemblea capitolina di Roma. (ore 10)REGIONE-Gli assessori allo Sviluppo Economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli, e al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, partecipano al networking day Dottorati Industriali "Generazione Futuro" nel corso del quale verrà presentato il bando regionale "Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio – incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese". Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla pagina Facebook della Regione Lazio. L’evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, sala Tirreno, via Rosa Raimondi Garibaldi 7. (ore 11) (segue) (Rer)