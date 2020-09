Troppi casi di Covid in Francia, il Parlamento europeo fa marcia indietro sul trasferimento dei deputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà a Bruxelles la sessione plenaria del Parlamento europeo prevista dal 5 all'8 ottobre a causa dell'elevato numero di casi di coronavirus in Francia. Con una comunicazione agli eurodeputati il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha ricordato che il 10 settembre scorso la Conferenza dei presidenti ha discusso le implicazioni della pandemia ed è stato convenuto che il Parlamento tornerà a tenere le sue tornate regolari a Strasburgo una volta che le condizioni lo consentiranno". Sassoli ha sottolineato che continua "in stretta collaborazione con le autorità francesi" il monitoraggio e l'analisi della situazione da parte dell'istituzione che presiede. "Purtroppo, dato l'aumento del tasso di trasmissione del virus in Francia, compreso il Basso Reno, e alla luce di considerazioni di salute pubblica, dobbiamo riconsiderare il trasferimento dei deputati e del personale del Parlamento europeo prima della tornata della prossima settimana", ha scritto."Siamo tutti molto attenti a Strasburgo, sede del Parlamento europeo. Al di là dell'obbligo legale di tenere le nostre tornate a Strasburgo, è nostro augurio sincero tornare nella città che come nessun'altra incarna la riconciliazione dei nostri paesi europei", ha sottolineato. "Desidero ringraziare le autorità francesi e la città di Strasburgo per la loro continua cooperazione durante la pandemia ed esprimere la mia sincera speranza che presto potremo tornare", ha proseguito. Ma "la tornata del Parlamento europeo dal 5 all'8 ottobre 2020 si svolgerà a Bruxelles", ha concluso. (Beb) (Beb)