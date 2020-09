Bielorussia: Macron, domani incontrerò Tikhanovskaja in rappresentanza dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che domani incontrerà a Vilnius, in Lituania, la candidata presidenziale bielorussa Svetlana Tikhanovskaja, considerandola come una rappresentante dell'opposizione. "Non riconosciamo" l'elezione del presidente Aleksandr Lukashenko e "il suo statuto" di capo dello Stato eletto. Macron ha sottolineato l'importanza della mediazione che dovrà permettere di "trarre le conseguenze dei risultati delle urne e avere un processo che riconosca la società civile e permetta una transizione pacifica". Macron ha infine definito Tikhanovskaja come una "figura importante di queste ultime settimane", ricordando che ha avuto "molto coraggio a titolo personale e familiare".(Frp)