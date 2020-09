Russia: Macron, Mosca fornisca chiarimenti su caso Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia deve fornire chiarimenti in merito all'avvelenamento dell'oppositore Aleksej Navalnyj. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, parlando a Vilnius durante una conferenza stampa congiunta tenuta con l'omologo lituano, Gitans Nauseda. "C'è un lavoro in corso all'Oiac (Organizzazione interdizione armi chimiche) e quindi penso che la priorità sia aspettare i risultati", ha detto Macron, ricordando che già sono state fatte analisi dalla Francia, dalla Germania e dalla Svezia. "È molto chiaro per noi che è un attacco chimico con componenti vietati. Una volta che i lavori tecnici saranno ultimati saranno tratte delle conclusioni al livello dell'Oiac e a partire da questa tappa dovremo prendere le disposizioni adeguate" che "richiedono chiarimenti", ha detto Macron. "Si tratta molto chiaramente di una aggressione e di un tentato omicidio che è stato fatto su territorio russo, contro un oppositore russo, con un agente chimico che è stato manipolato in Russia, il Novitchok. Quindi spetta alla Russia dare chiarimenti", ha concluso Macron.(Frp)