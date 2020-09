Scuola: Fraccaro, andiamo avanti, concorso non più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concorso per la scuola "non è più rinviabile". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio in quota M5s Riccardo Fraccaro, rilanciando così l'assicurazione fornita della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che in serata aveva confermato che il concorso si farà e che le date saranno domani in Gazzetta ufficiale. "Migliaia di precari aspettano da anni, con il reclutamento di 32 mila nuovi docenti diamo linfa vitale all'istruzione pubblica su cui è prioritario investire. Andiamo avanti per una scuola che deve poter ripartire all’insegna della qualità", conclude Fraccaro. Il Movimento cinque stelle dunque tira dritto rispetto alla richiesta del principale 'alleato di governo, il Pd, di rinviare il concorso e di aprire un tavolo sulla stabilizzazione per "trovare la soluzione migliore". (Rin)