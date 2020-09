Scuola: Perilli (M5s), richiesta rinvio concorsi tardiva e infondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani sarà una giornata importante per il mondo della scuola italiana. Come confermato dalla ministra Lucia Azzolina, in Gazzetta Ufficiale verrà pubblicata la data del concorso straordinario, che interesserà circa 64 mila candidati, per un totale di 32000 posti. La richiesta di rinvio che unisce in una strana alleanza le opposizioni, i sindacati, ma anche il Partito Democratico, risulta tardiva ed infondata". Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Gianluca Perilli. "Tardiva, perché arriva solo il giorno prima della pubblicazione in Gazzetta, tradendo le aspettative di coloro che aspirano a diventare docente - sottolinea -. Infondata, perché si utilizzano strumentalmente ragioni legate alla sicurezza quando il ministero dell'Istruzione non solo ha già garantito a giugno lo svolgimento degli esami di maturità in presenza senza problemi, ma attuerà tutti i protocolli di sicurezza del caso. Inoltre le prove si svolgeranno su base regionale, in aule diverse dislocate sul territorio nazionale. Nessun concorsone unico, come paventato da qualcuno. Andiamo avanti su questa strada e diamo al mondo della scuola le risposte che attende da troppo tempo".(com)