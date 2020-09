© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra di calcio del Genoa comunica in una nota stampa che "dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici, tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall'evoluzione". (Com)