Usa: sondaggio gli elettori si dividono su chi tra Trump o Biden vincerà il primo dibattito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori statunitensi si dividono su chi tra il presidente in carica Donald Trump o il candidato democratico Joe Biden vincerà il primo dibattito presidenziale di domani a Cleveland, secondo sondaggio dell'istituto Harris e dell'Università di Harvard. Secondo la rilevazione, in esclusiva per il sito di approfondimento politico "The Hill", il 51 per cento degli intervistati ha detto che Trump uscirà da vincitore dell'incontro, mentre il 49 per cento ha detto di credere che Biden sarà il vincitore. Lo stesso sondaggio ha rilevato che il 62 per cento degli intervistati ha dichiarato di ritenere che i media sono stati "buoni" per Biden, mentre il 35 per cento ha detto lo stesso di Trump. I risultati arrivano solo un giorno prima che Biden e Trump si affrontino per la prima volta nella fase del dibattito. L'incontro di martedì sarà moderato dal conduttore di "Fox News Sunday" Chris Wallace. Il dibattito dovrebbe toccare una serie di argomenti, tra cui la pandemia di coronavirus, l'economia, il candidato della Corte Suprema di Trump, e le ricadute di un'indagine del "New York Times" che ha scoperto che il presidente ha pagato solo 750 dollari di imposta federale sul reddito sia nel 2016 che nel 2017. (Nys)