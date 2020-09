Canada: coronavirus, nuove chiusure in programma nel Quebec

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Quebec, la provincia canadese più duramente colpita dal nuovo coronavirus, ha riportato 750 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, e secondo i media locali il premier Francois Legault annuncerà nuove restrizioni per Montreal e la capitale, Quebec City. Nonostante le indicazioni già esistenti sull'uso della mascherina e le restrizioni sociali messe in atto dalla seconda provincia più popolosa del Canada per contenere la diffusione delle infezioni, il ministro della Sanità del Quebec, Christian Dube, ha spiegato in un talk show in lingua francese la designazione di nuove "zone rosse", facendo riferimento al sistema semaforico della provincia per la designazione della trasmissione, con il rosso che indica i territori più colpiti da nuovi focolai. (Nys)